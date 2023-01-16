تيمور جنبلاط قدّم التعازي بالحسيني

قدم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط التعازي بالرئيس الراحل حسين الحسيني في مركز "بيروت أرينا"، يرافقه نواب "اللقاء الديمقراطي"، مستشاره حسام حرب، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر. (الوكالة الوطنية)

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