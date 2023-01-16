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لبنان
تيمور جنبلاط قدّم التعازي بالحسيني
Lebanon 24
16-01-2023
|
10:55
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قدم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط التعازي بالرئيس الراحل حسين الحسيني في مركز "بيروت أرينا"، يرافقه نواب "اللقاء الديمقراطي"، مستشاره حسام حرب، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر. (الوكالة الوطنية)
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