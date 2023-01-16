أيقونة الإعلام ترحل.. الإعلاميّة صونيا بيروتي في ذمّة الله (صورة)

توفيت مساء اليوم الإعلامية العريقة صونيا بيروتي، وتُقام الصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء 17 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر.

وعملت الراحلة في عددٍ من الصحف والجرائد المحليّة في لبنان. وبدأت بيروتي مسارها المهنيّ في مجال الصحافة وتحديدًا في صحيفة "دار الصياد" التي كتبت فيها عشرات المقالات والتحليلات والمتابعات الإخباريّة. كما وتولت منصب رئيسة قسم المرأة في جريدة "المستقبل". إلى جانب عملها الصحفي، انتقلت في فترة الستينات للعمل في تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان حيث أنتجت وقدمت مجموعة برامج تلفزيونية وإذاعية.

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وصدر للراحلة ثلاثة كتب هي:

- "مواعيد مع البارحة" صادر عن مؤسسة نوفل (شهادة مهنية) العام 1987.

- "حبال الهواء" صادر عن مؤسسة بحسون الثقافية (مجموعة قصص) العام 1991.

- "مدار اللحظة" صادر عن دار النهار للنشر (مجموعة قصص) العام 1995.

- "مطاحن الطائفية" صادر عن الدار العربية للعلوم، العام 2009.

"لبنان24" يتقدّم بأحر التعازي من أفراد عائلة بيروتي، ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.