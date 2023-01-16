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لبنان

بعد احتجاجات.. الجيش يُعيد فتح طريق البداوي

Lebanon 24
16-01-2023 | 11:31
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أعاد الجيش  فتح طريق البداوي في الإتجاهين، بعدما قطعه شبّان لبعض الوقت أمام محطة أكومة للمحروقات بواسطة الاطارات المشتعلة وضعوها وسطه، إحتجاجاً منهم على استمرار الأجهزة الأمنية توقيف أ. ع. منذ نحو 3 أسابيع، بتهمة سرقته مع آخرين كميات من المازوت من داخل منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، إضافة إلى سرقة أغطية حديدية للخزانات.
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وتسبب قطع الطريق بازدحام خانق لحركة السير في المنطقة ويعمل عناصر الجيش على معالجة الموضوع.
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