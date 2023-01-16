Advertisement

لبنان

هل سيتوقف دفع "الميكانيك" اعتباراً من الغد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-01-2023 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1029390-638094937085935122.png
Doc-P-1029390-638094937085935122.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر مُتابعة لشؤون هيئة إدارة السّير "لبنان24" إنه من المُحتمل أن تتوفر إمكانية دفع رسوم ميكانيك السيارات يوم غدٍ الثلاثاء وذلك في حال عمدت الهيئة إلى تشغيل النظام الخاص بها اعتباراً من ساعات الصّباح.
Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنَّه ليس محسوماً ما إذا كان دفع المكانيك سيتوقف اعتباراً من يوم الأربعاء لاسيما مع بدء موظفي القطاع العام إضراباً عاماً اعتباراً من يوم 18/1/2023 ولغاية 27/1/2023 ضمناً.

وبحسب المصادر، فإنهُ يمكن لهيئة إدارة السّير أن تسمح بدفع الميكانيك عبر شركات تحويل الأموال حتى في أيام الإضراب، باعتبار أن الدفع عبر تلك الشركات لا يحتاج إلى حضور موظفين في الهيئة وداخل النافعة بشكل مباشر لتقاضي الرسوم المتوجبة على المواطنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2023-01-16
06:00 | 2023-01-16
05:00 | 2023-01-16
13:38 | 2023-01-16
13:12 | 2023-01-16
13:08 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website