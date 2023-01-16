هل سيتوقف دفع "الميكانيك" اعتباراً من الغد؟

أفادت مصادر مُتابعة لشؤون هيئة إدارة السّير "لبنان24" إنه من المُحتمل أن تتوفر إمكانية دفع رسوم ميكانيك السيارات يوم غدٍ الثلاثاء وذلك في حال عمدت الهيئة إلى تشغيل النظام الخاص بها اعتباراً من ساعات الصّباح.

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ولفتت المصادر إلى أنَّه ليس محسوماً ما إذا كان دفع المكانيك سيتوقف اعتباراً من يوم الأربعاء لاسيما مع بدء موظفي القطاع العام إضراباً عاماً اعتباراً من يوم 18/1/2023 ولغاية 27/1/2023 ضمناً.