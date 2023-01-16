إصابات جديدة بكورونا في لبنان... ماذا عن الكوليرا؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا "تسجيل 200 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225490، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".





كذلك، أفادت "الصحة" في تقريرها عن حالات الكوليرا في لبنان، بأنه لم يتمّ تسجسل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.

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