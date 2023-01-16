مكاري ناعياً صونيا بيروتي: وداعاً أيقونة الشاشة

غرد وزير الإعلام زياد مكاري عبر حسابه على "تويتر" قائاً:

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"سونيا بيروتي، نساء في امرأة.صحافية وكاتبة وشاعرة ومناضلة، خاضت سباقاً مع عصرها، وعُرفت بجرأة إطلالتها ومضمونها، فلوّنت شاشة تلفزيون لبنان بفرادتها وثقافتها، وأثرت إذاعة لبنان بعمق نضوجها.وداعاً أيقونة الشاشة. لروحك الرحمة ولإسمك المضيء الخلود".