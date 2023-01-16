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لبنان

مكاري ناعياً صونيا بيروتي: وداعاً أيقونة الشاشة

Lebanon 24
16-01-2023 | 12:47
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غرد وزير الإعلام زياد مكاري عبر حسابه على "تويتر" قائاً: 
 
"سونيا بيروتي، نساء في امرأة. 
صحافية وكاتبة وشاعرة ومناضلة، خاضت سباقاً مع عصرها، وعُرفت بجرأة إطلالتها ومضمونها، فلوّنت شاشة تلفزيون لبنان بفرادتها وثقافتها، وأثرت إذاعة لبنان بعمق نضوجها. 
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وداعاً أيقونة الشاشة. لروحك الرحمة ولإسمك المضيء الخلود".
 
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