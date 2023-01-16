القصيفي نعى صونيا بيروتي: كانت على عداء مع الطائفية وساعية إلى دولة المواطنة

نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة الصحافية الرائدة صونيا سليم عون بيروتي التي وافتها المنية، اليوم الإثنين.

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وقال القصيفي في بيان: "بغياب صونيا عون بيروتي تطوي الصحافة اللبنانية واحدة من أكثر صفحاتها إشراقا، فالراحلة التي استنزف المرض آخر ما تبقى في طاحونة حياتها، كان بيدرها المهني مكدسا بالغلال، وكانت مالئة مجتمعها المحلي والعربي بعطائها الثري، سواء لجهة تنوع الموضوعات التي تطرقت اليها، والمقاربات التي اجادت تقديمها، والابتكار الخارج عن المألوف في طريقة إبراز المشكلات التي كانت تتناولها، بعيدا من أي " تابو" أو روادع، أيا تكن العواقب".أضاف: "كانت على عداء مع الطائفية، ساعية أبدا إلى دولة المواطنة، ونصيرة لحقوق المرأة من منطلق الحق في المساواة، لا المنة. وكانت رحمها الله وفية لنقابتها، تشارك في كل استحقاقاتها، وكانت زياراتها دائمة لدارها برفقة صديقتيها اللتين سبقتاها إلى دار الخلود الأديبتين والروائيتين الشهيرتين: اميلي نصرالله وادفيك شيبوب جريديني".وختم: "إن نقابة المحررين، كما الصحافيات والصحافيين، حزينة على رحيل هذه الزميلة المميزة بثقافتها، وشجاعتها، التقدمية والطليعية، التي شكلت نموذجا اقتدت به الزميلات اللواتي تسلمن الشعلة منها، وكانت لهن من سيرتها عظات بينات. رحمة الله عليها، ولتكن الاخدار السماوية خير مثوى لها، وسيبقى أثرها مخلدا في نفوس ذويها وعارفيها. ولنجليها أنطوان والزميل بسام وعائلتها جميل الصبر والسلوان".