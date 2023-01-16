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لبنان

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 47800 و47950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 47800 و48000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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