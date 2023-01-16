دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 47800 و47950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 47800 و48000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.