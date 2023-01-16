مطلوبان بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 16 / 1 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محافظة الشمال المواطنَين (ب.م.) و(خ.ك.) كونهما مطلوبَين بموجب عدة مذكرات توقيف لقيامهما مع عدد من الأشخاص بتشكيل عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار باتجاه عدد من المنازل والأشخاص.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.