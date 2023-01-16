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لبنان

ترقّبوا.. هذا ما سيحصلُ في بيروت غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2023 | 15:11
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علم "لبنان24" إنّ مجموعة من الناشطين تخطط لتنفيذ تحرّك صباح غدٍ الثلاثاء، في محيط قصر عدل بيروت تحت عنوان "وقفة كرامة".

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وبحسب المعلومات، فإنّ المنطقة ستشهدُ تعزيزات أمنيّة كثيفة وتحديداً عند البوابات الخاصة بقصر العدل.
 
كذلك، فإنه من المرتقب أن يشهد مرفأ بيروت تحركاً للنقابات الفاعلة في قطاع السيارات للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية او احتساب الدولار الجمركي على 8000 ل.ل. على جميع أنواع السيارات من دون تعهد ولا شروط مسبقة الى حين تعديل الشطور.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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