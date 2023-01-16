ترقّبوا.. هذا ما سيحصلُ في بيروت غداً

علم "لبنان24" إنّ مجموعة من الناشطين تخطط لتنفيذ تحرّك صباح غدٍ الثلاثاء، في محيط قصر عدل بيروت تحت عنوان "وقفة كرامة".



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ المنطقة ستشهدُ تعزيزات أمنيّة كثيفة وتحديداً عند البوابات الخاصة بقصر العدل.

وبحسب المعلومات، فإنّ المنطقة ستشهدُ تعزيزات أمنيّة كثيفة وتحديداً عند البوابات الخاصة بقصر العدل.