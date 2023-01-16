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لبنان

في كسروان.. إشتعال عمود وأسلاك للإمداد بالطاقة الكهربائية

Lebanon 24
16-01-2023 | 15:24
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أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، حريقاً شب في عمود واسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في جورة الترمس-كسروان.
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