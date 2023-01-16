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لبنان

اللجنة الفاعلة لـ"متعاقدي الأساسي": شاهين وضعت مراد في أجواء ملف الأساتذة

Lebanon 24
16-01-2023 | 15:52
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أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" بياناً جاء "عطفا على دعوة رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور حسن مراد إلى اجتماع لجنة التربية النيابية غداً الثلاثاء".

وأفاد البيان بأن "اللجنة الفاعلة ممثلة برئيستها نسرين شاهين، اجتمعت مع رئيس لجنة التربية حسن مراد ومحاميه أحمد حسن، ووضعت لديهما ملف الأساتذة المتعاقدين بكل اشكالياته، وبخاصة استغلال الاساتذة للحصول على أموال من الدول المانحة، في حين لا يصلهم منها شيء، كذلك مرسوم العقد الكامل الذي أقر في شباط 2022".
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