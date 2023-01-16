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لبنان

بـ"الدولار".. هذه قيمة الأموال التي خرجت من لبنان عام 2022

Lebanon 24
16-01-2023 | 16:50
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يتحدث الخبراء باستمرار عن الكلفة التي يتكبّدها لبنان سنوياً من أجل الإستيراد، وتكشف الأرقام أن المبالغ التي تدفع للخارج سنوياً كبيرة وضخمة.
 
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وأمام هذا الأمر، يُمكن سرد بعض الأرقام التي تكشف ماذا يُنفق لبنان من الدولارات لصالح الإستيراد:
 
1- قيمة الإستيراد وصلت إلى 19 مليار و 53 مليون دولار في العام 2022 مقارنة بـ13 مليار دولار و 641 مليون ليرة في العام 2021، أي بارتفاع 5 مليار و 500 مليون دولار. وفعلياً، فإن الأرقام هذه يكشفها الخبير في شركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي يشير إلى أنّ أسباب ارتفاع الاستيراد سببها صعود أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي جعل فاتورة النفط لوحدها تزداد بـ2 مليار دولار.
 
2- عام 2021، استورد لبنان 22 ألف سيارة، في حين أنه في العام 2022 استورد 32 ألف سيارة.
 
3- في العام 2018، بلغت فاتورة استيراد الدواء 964 مليون دولار، في حين أنه في العام 2021، بلغت الفاتورة 508 ملايين دولار بينما في العام 2022 تراجعت إلى 343 مليون دولار.
 
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