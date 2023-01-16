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لبنان
المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية
Lebanon 24
16-01-2023
|
19:00
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يعتقد دبلوماسي لبناني أن المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية ما للوضع المتأزم في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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