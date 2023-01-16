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لبنان

خشية من ضياع العام الدراسي

Lebanon 24
16-01-2023 | 18:02
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نُقل عن مسؤول تربوي رفيع خشيته من ضياع العام الدراسي بين وعود البنك الدولي وعجز الخزينة اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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