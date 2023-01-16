14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خشية من ضياع العام الدراسي
Lebanon 24
16-01-2023
|
18:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل عن مسؤول تربوي رفيع خشيته من ضياع العام الدراسي بين وعود البنك الدولي وعجز الخزينة اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو صعب من مجلس النواب: متفائل ان الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ
Lebanon 24
بو صعب من مجلس النواب: متفائل ان الازمة الاقتصادية في لبنان لها حلّ
17/01/2023 15:49:43
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقامٌ عن وضع الدولار والأزمة.. هكذا تأثر لبنان بالتحولات الاقتصاديّة العالميّة
Lebanon 24
أرقامٌ عن وضع الدولار والأزمة.. هكذا تأثر لبنان بالتحولات الاقتصاديّة العالميّة
17/01/2023 15:49:43
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعلانه اعادة افتتاح فندقه... خلف الحبتور: أحب لبنان ومنزعج من تردي الاوضاع الاقتصادية
Lebanon 24
بعد اعلانه اعادة افتتاح فندقه... خلف الحبتور: أحب لبنان ومنزعج من تردي الاوضاع الاقتصادية
17/01/2023 15:49:43
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أممي عن اقتصاد المنطقة العربيّة.. ماذا قيل عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أممي عن اقتصاد المنطقة العربيّة.. ماذا قيل عن لبنان؟
17/01/2023 15:49:43
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
اقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ميريام كلينك تُثير بلبلة في عزاء وديع وسوف.. والحاضرون يعلقون: "يمكن غلطانة" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
ميريام كلينك تُثير بلبلة في عزاء وديع وسوف.. والحاضرون يعلقون: "يمكن غلطانة" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:27 | 2023-01-17
17/01/2023 02:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه
13:04 | 2023-01-16
16/01/2023 01:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت بالأرقام عن وضع لبنان.. مليارات الدولارات دخلت في هذا التاريخ!
Lebanon 24
مفاجآت بالأرقام عن وضع لبنان.. مليارات الدولارات دخلت في هذا التاريخ!
13:20 | 2023-01-16
16/01/2023 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر خبرٍ عن "صيرفة".. ماذا سيجري قريباً؟
Lebanon 24
إليكم آخر خبرٍ عن "صيرفة".. ماذا سيجري قريباً؟
14:56 | 2023-01-16
16/01/2023 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-16
16/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:08 | 2023-01-17
بند جديد على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا... ما هو؟
04:00 | 2023-01-17
نصرالله وجعجع "يجتمعان".. هكذا حصل التلاقي!
08:35 | 2023-01-17
بيان توضيحي من عز الدين... ماذا جاء فيه؟
08:11 | 2023-01-17
سامي الجميل: لرئيس يعيد للبنان دوره وصداقاته التاريخية
07:31 | 2023-01-17
"القوات" نعت سونيا بيروتي: علامة فارقة في الاعلام اللبناني
07:26 | 2023-01-17
ابراهيم عرض للاوضاع مع سفير كوريا
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
17/01/2023 15:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact