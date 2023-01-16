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لبنان

"كرّ وفر" بين المصارف والبنك المركزي

Lebanon 24
16-01-2023 | 22:13
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لم يصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد اجتماعاً ‏استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة اي مقررات، وقد خُصّص للبحت في سبل وقف تدهور سعر الصرف، وقرار رفع سعر الدولار الرسمي ‏من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، ومن المنتظر ان يصدر «المركزي» هذا الاسبوع سلسلة من التعاميم الجديدة، بعد اجتماع ثان يوم غد الاربعاء. وقد تركز البحث حول آليات للحد من تدهور سعر الليرة، مع الاتجاه الى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع «متصة» صيرفة، على أن ‏تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة.
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وكتبت" الديار" نقلا عن المصادر المطلعة، ان الامور تتجه نحو «صدام» جديد بين بعض المصارف على خلفية اتهامها بتحقيق ارباح طائلة غير «مشروعة» من خلال منصة «صيرفة»، وتم اتخاذ القرار باحالتها على لجنة الرقابة على المصارف للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية المرعية الاجراء. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن استكمال عمليات صيرفة العالقة للشركات والافراد بعد خفض سقفها مؤخرا الى اجتماع يوم غد، في ظل توجه بعدم استكمالها للشركات، وكذلك للافراد الذين يريدون اجراء العمليات باموال كبيرة.
 
وكتبت" البناء": لم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث ‏فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم ‏يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر ‏الليرة اللبنانية.
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