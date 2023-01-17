"جنون" طقس كانون الثاني.. بعد البرد والأمطار الحرارة سترتفع 7 درجات في هذا الموعد!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية ان الكتل الباردة تنحرف عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط نحو الشرق، ويتحول الطقس الى مستقر لمدة اسبوع تقريباً، يتخلل الوضع تسرّب كتل مدارية معتدلة نحو لبنان والجوار فترتفع درجات الحرارة بمعدل 5 الى 7 درجات مئوية.

وأشار خنيصر إلى انه منذ بداية شهر كانون الاوّل ولغاية تاريخ اليوم شهدت المنطقة خسارة في معدل الهطولات (في مختلف المناطق اللبنانية) لمثل هذا الوقت يتراوح بين 300 و 400 مم، وتراجع في مستوى تدني درجات الحرارة والثلوج على الجبال، ويعود السبب الى المرتفعات الجوية التي سيطرت على اوروبا وشمال افريقيا، والشرق الاوسط، هذا الاخير، الذي تأثر بالمرتفعين شبه المداري والسيبيري، إضافة الى غياب نشاط المنخفض الايسلاندي عن شرق أوروبا.

طقس اليوم الثلاثاء سيكون غائما مع تساقط امطار متفرقة، يستقر الطقس اعتباراً من يوم الاربعاء وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ويستمر للأيام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيا ، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات ت وتهطل امطار خفيفة محلية بخاصة شمال البلاد، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الخميس: صاف إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، بينما تنخفض الحرارة الدنيا في المناطق الداخلية، ويبقى التحذيرمن خطر الانزلاق نتيجة تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بيتما تبقى متدنية خلال الليل مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.