Advertisement

لبنان

غياب مقصود عن اجتماعات اللجان المشتركة وإتجاه لمناقشة 3 قوانين معا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-01-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1029499-638095403847547411.jpg
Doc-P-1029499-638095403847547411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتجه الكتل النيابية إلى المطالبة بمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين "الكابيتال كونترول" واعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الانتظام المالي كرزمة واحدة في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك انطلاقا من الترابط والتداخل بين القوانين الثلاثة وتعليق تنفيذ مواد في اقتراح قانون الانتظام المالي على إقرار قانوني "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف.

وعلم أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سيضمن تقرير مناقشات "الكابيتال كونترول" توصية في هذا الشأن ترفع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي السياق لفتت اوساط نيابية مشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة الى تسجيل حضور دائم للجنة الإدارةَ والعدل في هذه الاجتماعات في الفترة الماضية، في مقابل غياب لافت للجنة المال والموازنة، الأمر الذي بدا وكأنه مقاطعة مقصودة لهذه الجلسات التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضرها وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.

وقد فسرت الاوساط ذلك بأنه تعبير عن انزعاج من تهميش ما كانت لجنة المال قد قامت به على صعيد بلورة قانون "الكابيتال كونترول" في مراحله الأولى قبل أن تضع اللجان المشتركة يدها على المشروع في مسار مختلف لم يأخذ بعين الاعتبار "انجازات" لجنة المال.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2023-01-17
04:00 | 2023-01-17
08:35 | 2023-01-17
08:11 | 2023-01-17
07:31 | 2023-01-17
07:26 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website