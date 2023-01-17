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لبنان

معوض "غير مهتم" بالنتائج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2023 | 01:30
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لا يزال رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض مقتنعا بأن ترشحه لرئاسة الجمهورية يؤمن له مكاسب سياسية عديدة، ويكرسه مرشحا دائما للرئاسة وينقله من موقع الى اخر.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن معوض غير مهتم بالنتائج، اي انه لا يراهن على فكرة فوزه بالانتخابات، بل يعتبر هذا الاستحقاق محطة سياسية يبني عليها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

وتقول المصادر "إن معوض بات "متعايشا" مع فكرة انتهاء مفاعيل ترشيحه، وان كان لا يعبر عن ذلك بشكل صريح وعلني كي لا يؤثر الامر على مسار المعركة الانتخابية والسياسية التي يقودها فريقه السياسي.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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