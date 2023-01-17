هل نعى جعجع "الخطّة ب"؟

منذ أنّ أعلن عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب ملحم الرياشي عن وجود "خطّة ب" يتمّ التحضير لها بين داعمي رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، رأت أوساط متابعة لانتخابات رئاسة الجمهوريّة أنّ الهدف هو تسميّة مرشّح معارض جديد قادر على الحصول على أصوات تصل إلى 65، لكنّ رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع خرج قبل يومين ليُعلن أنّ لا "خطّة ب"، إضافة إلى أنّ معوّض هو مرشّحه "إلى ما لا نهاية".

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وتوقّفت مصادر عند هذا الحديث، وقالت إنّ جعجع مستمرّ في تحدّي "حزب الله" عبر مرشّحه، رافضاً أيّ تسويّة مع "الثنائيّ الشيعيّ" و"التيّار الوطنيّ الحرّ". ولفتت إلى أنّ رئيس "القوّات" أجهض إلى حدٍّ كبيرٍ ما كان يتمّ طبخه من مبادرة جديدة في الكواليس. وأضافت أنّه بات واضحاً أنّ أطرافاً لم تكن راضيّة على "الخطّة"، فنعاها جعجع خلال مقابلته الأخيرة، وأعلن عن تمسّكه بخيار ميشال معوّض.