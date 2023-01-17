هل كلام فرنجية موجّه ضد حزب الله؟

إنتقد مصدر في "قوى الثامن من آذار" تصريح النائب طوني فرنجية عن التقسيم والفيديرالية، معتبراً "ان هذا التصريح البعيد عن تاريخ عائلته موجّه بإتجاه قوى الثامن من آذار وخاصةً حزب الله وله بعد ابتزازي يتعلق بالإستحقاق الرئاسي".

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في المقابل، رأت أوساط معنية متابعة ان "تصريح النائب المذكور اتى ضمن الاطار العام والطبيعي لسياسته وسياسة تياره، ومقطع "الفيديو" الذي تم اجتزاؤه من تصريحه الاعلامي لا يناقض ابدا عمله وايمانه بلبنان الواحد، البعيد عن كل اشكال التقسيم، لكن رغبة البعض في تشويه صورته ومحاولة تحديد دوره الذي يبدو لافتا جدا خلال هذه المرحلة، أدت الى العمل على تحوير كلامه وتصريحه".

وتضيف الأوساط ان "البعض وعلى الرغم من وضوح الاولويات خلال هذه المرحلة والتي تتمحور حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مع العمل على ايجاد حلول للواقع الاقتصادي، لا يفوّت فرصة حتى يثير مواضيع بعيدة عن الواقع واحتياجاته بكل ما للكلمة من معنى"