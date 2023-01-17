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لبنان

"حلم خشبة" في طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2023 | 04:45
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بعد هدوء دام لأكثر من خمس سنوات بسبب الظروف العامة وخاصة الاقتصادية، يستعيد مسرح "حلم خشبة" المنبثق عن "جمعية فنون متقاطعة الثقافية" حركته في مدينة طرابلس والجوار، من خلال سلسلة نشاطات ترتكز على المسرح، على أن تكون البداية من اختيار مواهب تمثيلية شابة من أجل تكوين فريق مسرحي جديد وإعداده ضمن ورشات تدريبية مكثفة

ويشرف المسرحي، براق صبيح، المعروف باسم "حكواتي البلد" على المشروع، الذي سيشهد على حركة واعدة بمجهود فردي وتطوعي. ويأمل القيمون على المشروع بانّ يشكل متنفساً لأهل طرابلس والميناء والجوار، في مدينة تستحق ان تستعيد علامتها الفارقة في الاعمال الفنية والتي تقوم على جهود فردية استثنائية

ويستقبل المسرح الاختباري المواهب الشابة في محاولة لإعادة ضخ روح عصرية في الاعمال المسرحية وتقديم الواقع في المحافل الاجتماعية والتربوية والثقافية، بهدف إعادة احياء المنصة التي ستكون بمثابة المسرح الاختباري لتفعيل دور المسرح من جديد في طرابلس.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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