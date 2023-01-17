بعد قليل.. إليكم ما سيشهده محيط مرفأ بيروت

أعلنَ نقيب أصحاب معارض السيارات المُستعملة في لبنان وليد فرنسيس أن الاعتصام الذي سيُقام قبل ظهر اليوم للمُستوردين وأصحاب المعارض، سيكون عند مدخل مرفأ بيروت، مؤكداً أنه سيتم قطع الأوتوستراد في المحلّة في للضغط باتجاه الحصول على كافة المطالب.
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى فرنسيس أن هناك نكداً سياسياً يضرب قطاع السيارات، وقال: "مطلبنا اقتصادي وهو تعديل شطور الجمارك والذي هو بحاجة إلى إمضاء مجلس الوزراء. قطاعنا مُهمّش و 60% أقفل".
بدوره، قال رئيس نقابة مُستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي إنّ "لن يتم فتح الطريق اليوم قبالة المرفأ قبل الحصول على الحقوق بتعديل الشطور الجمركية أو احتساب الدولار الجمركي على أساس الـ8 آلاف ليرة"، وأضاف: "هناك قراراتٌ غير مدروسة وما من أحد يتحمّل المسؤولية، والأساس هو أن قطاعنا مستقل ولا يجوز أن يُدمّر".