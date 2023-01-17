Advertisement

لبنان

بعد قليل.. إليكم ما سيشهده محيط مرفأ بيروت

Lebanon 24
17-01-2023 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1029513-638095441231848962.jpg
Doc-P-1029513-638095441231848962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنَ نقيب أصحاب معارض السيارات المُستعملة في لبنان وليد فرنسيس أن الاعتصام الذي سيُقام قبل ظهر اليوم للمُستوردين وأصحاب المعارض، سيكون عند مدخل مرفأ بيروت، مؤكداً أنه سيتم قطع الأوتوستراد في المحلّة في للضغط باتجاه الحصول على كافة المطالب.
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى فرنسيس أن هناك نكداً سياسياً يضرب قطاع السيارات، وقال: "مطلبنا اقتصادي وهو تعديل شطور الجمارك والذي هو بحاجة إلى إمضاء مجلس الوزراء. قطاعنا مُهمّش و 60% أقفل".
 
بدوره، قال رئيس نقابة مُستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي إنّ "لن يتم فتح الطريق اليوم قبالة المرفأ قبل الحصول على الحقوق بتعديل الشطور الجمركية أو احتساب الدولار الجمركي على أساس الـ8 آلاف ليرة"، وأضاف: "هناك قراراتٌ غير مدروسة وما من أحد يتحمّل المسؤولية، والأساس هو أن قطاعنا مستقل ولا يجوز أن يُدمّر". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2023-01-17
04:00 | 2023-01-17
08:35 | 2023-01-17
08:11 | 2023-01-17
07:31 | 2023-01-17
07:26 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website