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لبنان

ضاهر عن وزير الداخلية: الانتخابات البلدية في مواعيدها

Lebanon 24
17-01-2023 | 02:26
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رأى النائب ميشال ضاهر "إن الانتخابات البلدية والاختيارية قائمة في مواعيدها وفق ما أكد له وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الا اذا قرر مجلس النواب تأجيلها لظروف قاهرة ولكن حتى اليوم لا نرى أي ظروف قاهرة".

وعن رأيه بمفهوم البلديات، أكد ضاهر ضرورة الانتقال الى الادارة العصرية للبلديات وأن تكون البرامج والمشاريع ذات طابع انمائي بحت بعيدًا عن الصراعات السياسية والمشاكل العائلية، وتمنى ان "نشهد سلسة من الترشيحات الشبابية الانمائية بعيدا عن الصراعات الحزبية" .

 

وردًا على سؤال قال انه يطمح بأن تفرز البلدات والمرجعيات العائلية الاكفأ والأفضل ومن يملك رؤية ونهج مختلف عن الادارة الحالية للبلديات، لانها أثبتت فشلها، وواقعنا الحالي أكبر دليل على ذلك.

 

وختم الضاهر آملا في أن يُفسح الاستحقاق المقبل المجال أمام الطاقة الشابة على أن يتمثل العنصر النسائي بحصة وازنة، مؤكدا انه سيمد يده لهذه الطاقات الشبابية الانمائية".

 

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