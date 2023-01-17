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لبنان

موظفو وعمال وزارة الاتصالات يعتصمون امام "سنترال" الميناء

Lebanon 24
17-01-2023 | 02:27
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نفذ موظفو وعمال وزارة الاتصالات  اعتصاما امام "سنترال" الميناء احتجاجا على عدم استيفائهم لرواتبهم لاشهر عدة، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي وعضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال .
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وخلال الاعتصام، قال نحال: "نرفع الصرخة اليوم ونعلن اضرابا تحذيريا فقد اقفلنا كل المؤسسات وصناديق البيع وغيرها فنحن منذ شهرين لم نقبض رواتبنا ولا المتممات ولا بدل النقل لستة أشهر،
 
لا يمكننا ان نعمل بدون اجر، لا يهمنا أين يكمن الخلل.. فلتؤمن اجورنا 
 
وقد ابلغنا وزير الإتصالات بالأمر وهو يتابع الموضوع".
 واضاف :سنذهب الى التصعيد ، فنحن في قطاع هام ، ونريد ان نلتزم مع المواطن ، وتحركنا اليوم تحذيري له ما بعده".

من جهته طالب السيد "بتحرك سريع وفاعل يؤمن حقوق الموظفين في الإتصالات على صعيد كل لبنان" وقال  "نطالب وزير المال باهتمام فاعل.
كذلك لا بد من اجتماع للحكومة لمناقشة هذه الملفات وتوقيع مراسيم التقديمات التي اقرت ، فلا يمكن أن تبقى الحكومة محتجزة برغبة هذا الفريق او ذاك".
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