القوى الامنية تنتشر في طرابلس... ما هو السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ القوى الأمنية انتشارآ في مدينة طرابلس وتحديدا في محيط مبنى السراي الحكومي وذلك بسبب زيارة مرتقبة، يقوم بها المديرالعام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، اليوم لمدينة طرابلس.

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