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لبنان

القوى الامنية تنتشر في طرابلس... ما هو السبب؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 02:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ القوى الأمنية انتشارآ في مدينة طرابلس وتحديدا في محيط مبنى السراي الحكومي وذلك بسبب زيارة مرتقبة، يقوم بها المديرالعام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، اليوم لمدينة طرابلس.
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