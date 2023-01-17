حمادة: الضرورات تبرّر المحظورات

علق النائب مروان حمادة على عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا.

وقال حمادة في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إن "الضرورات تبرّر المحظورات، والواضح اليوم أنّنا لسنا على وشك انتخاب رئيس للجمهورية، فالمواقف متباعدة والخارج غير مهتم سوى بِحثّنا على انتخاب رئيس"، مشيرا إلى أن "الفوضى عارمة في الداخل ولا بدّ من الانتظام في الحياة الإدارية والسياسية على الأقل".

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وأضاف: "عدنا إلى اللعبة القديمة، إذ تطالب مؤسسة كهرباء لبنان بسلف مالية لا تستطيع أن تدفعها حتى مع رفع التعرفة"، معتبرا أن "الجباية وفق التعرفة الجديدة ستكون مجتزأة وفوضوية تطال مناطق دون غيرها".

وردا على سؤال عن التئام مجلس الوزراء وسط معارضة كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أشار إلى أن "هناك فرقا بين موقفيهما، فالقوات لا تشارك في الحكومة ولا مانع لديها بالاجتماع للضرورة القصوى، فيما التيار لا يريد إلا إيقاف كل شيء بانتظار رئيس، ولا يرشح رئيسا ولا يتفاهم مع حزب الله لفرض رئيس مثلا"، مشددا على "وجوب التفاهم على رئيس يرضي الداخل والخارج لإعادة الثقة بلبنان".

وعن التحقيق الأوروبي في تبييض الأموال، توقع أن "يتقدم التحقيق نحو الخاتمة التي يرسمها اللبنانيون وحدهم". (الوكالة الوطنية)