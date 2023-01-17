بشأن "صيرفة".. ماذا طلبت المصارف من موظّفيها؟

بدا أنّ بعض المصارف قد أوعزَ إلى موظّفيه مؤخراً الإلتزام بعدم إعطاء أيّ معلوماتٍ للزبائن هاتفياً عن الأوقات المُرتبطة بإمكانية تفعيل عمليات "صيرفة" داخل الفروع المصرفيّة.
وقال مصدرٌ مصرفيّ لـ"لبنان24" إنّه "لا صلاحيّة للكثير من موظفي المصارف حالياً بالكشف عن أي تفاصيل ترتبطُ بصيرفة وذلك منعاً لإعطاء معلومات مسبقة للمواطنين بالتوجّه إلى المصارف، وبالتالي تشكيل ازدحامٍ جديد".
وتأتي هذه الإجراءات في ظلِّ التزام المصارف بتنظيم عمليات السّحب التزاماً بكوتا الدولار التي تعمل على أساسها شهرياً في سبيل إتمام مختلف العمليات المصرفيّة.