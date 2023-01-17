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لبنان

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروّجها.. هكذا أوقفته "المعلومات"

Lebanon 24
17-01-2023 | 03:20
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صــدر عــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في منطقة حيّ السّلّم، وتخزين كميّة منها في منزله.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان إقامته في المحلة المذكورة، ويدعى: -  ف. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)؟

بتاريخ 11-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلّة ذاتها، على متن دراجة آلية نوع "أبريو" لون أسود، تم ضبطها.

بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط /14/ مظروفاً بداخلها مادّة الهيرويين زِنتها  /21/ غ. وهاتف خلوي.

 بتفتيش منزله، الكائن في حي السّلّم، تمّ ضبط ما يلي:

- /٦٥/ مظروفاً مدوّن عليها كلمة "جمل"، زنتها الإجماليّة /97,5/ غ.

- /5/ مظاريف نايلون مدوّن عليها كلمة "جبل" زنتها /25,5/ غ.

- /7/ مظاريف زنتها بالكامل /15,5/ غ.

- /9/ علب بلاستيكية من مادّة "كريستال مِث" المخدّرة زنتها /56,3/ غ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدراجة الآليّة، التي ضُبطت بحوزته، على عددٍ من الزبائن في محلّة حيّ السّلّم، وأنه يقوم بتخزين المخدّرات المعدّة للتّرويج في منزله.

حجزت الدّراجة، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
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