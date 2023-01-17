في هذه الأماكن ضمن لبنان.. مُعاينة طبيّة بـ3 آلاف ليرة!

تشهدُ مختلف المراكز الصحيّة الاجتماعية توافداً كبيراً للمواطنين في سبيل تلقي المعاينة الطبية بمبلغٍ زهيد جداً يُجنّبهم دفع مبالغ كبيرة في العيادات الخاصة.

وتبيّن أن بعض المراكز التي تتعامل مع وزارة الصحّة العامة والمنظمات الدوليّة، تتقاضى مبلغ 3 آلاف ليرة فقط لقاء المعاينة، أي ما يعادل 0.0625 سنتاً!.