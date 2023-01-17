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لبنان

وفد الجمهورية القوية بحث مع السفير الاوسترالي ملف التحقيق في انفجار المرفأ

Lebanon 24
17-01-2023 | 03:25
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 زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" السفير الاوسترالي اندرو بارنز في مقر السفارة الاوسترالية وسط بيروت.
 
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وضم الوفد النائب غسان حاصباني ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.
 
 
وخلال اللقاء، بحث الوفد مع السفير ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بالإضافة الى آخر التطورات السياسية والاقتصادية. 

 
ووضع الوفد السفير بارنز في جو العرقلة والتجاوزات الحاصلة في ملف التحقيق. كما وسلمه نسخة من العريضة التي وجهها التكتل في وقت سابق الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بهدف انشاء لجنة تقصي حقائق دولية بجريمة تفجير المرفأ والتي يسعى التكتل مع ذوي الضحايا والشهداء لإقرارها لدى المجلس المذكور بغية احداث الخرق المطلوب والوصول الى الحقيقة والمحاسبة في جريمة العصر.
 
 
بدوره، سلم السفير بارنز رؤية التكتل بالنسبة لمقاربة الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المطلوبة، لا سيما القوانين التي يتم مناقشتها واقرارها في المجلس النيابي وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. (الوكالة الوطنية)
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