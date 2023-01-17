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لبنان

في العبدة... أصحاب "التوك توك" يقطعون الطريق

Lebanon 24
17-01-2023 | 03:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام سائقي "التوك توك" بقطع طريق العبدة  بسبب الارتفاع الحاصل في اسعار المحروقات.
 
وفي وقت لاحق، قام الجيش بفتح الطريق، فيما تشهد المنطقة زحمة سير خانقة. 
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