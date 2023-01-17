في العبدة... أصحاب "التوك توك" يقطعون الطريق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام سائقي "التوك توك" بقطع طريق العبدة بسبب الارتفاع الحاصل في اسعار المحروقات.

وفي وقت لاحق، قام الجيش بفتح الطريق، فيما تشهد المنطقة زحمة سير خانقة.