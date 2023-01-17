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لبنان

اعتصام لموظفي "اوجيرو" امام سنترال صيدا

Lebanon 24
17-01-2023 | 03:42
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نفذ موظفو وعمال هيئة "اوجيرو" بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة "اوجيرو"، وقفة تضامنية مع زملائهم في وزارة الاتصالات من اجل انصافهم وصرف رواتبهم المستحقة منذ ثلاثة اشهر، وذلك امام سنترال صيدا بالتزامن مع وقفات مماثلة في باقي المناطق.
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وتحدث في الوقفة التضامنية، رئيس منطقة الجنوب الهاتفية بالانابة في وزارة الاتصالات محمود الغربي، الذي طالب المعنيين بـ"الاسراع في الافراج عن مستحقات زملائه في وزارة الاتصالات من رواتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية والمستحقة من نحو ثلاثة اشهر بسبب تحويل الرواتب لوزارة المالية". 


من جهته، أكد نائب رئيس نقابة اوجيرو مازن حشيشو "دعم موظفي اوجيرو لمطالب زملائهم في وزارة الاتصالات"، مطالبا بـ"الاسراع في الافراج عنها لان الموظف يكفيه ما يمر به من ازمات معيشية واقتصادية صعبة وراتبه لم يعد يكفيه فكيف الحال بعدم تقاضيه لمستحقاته". (الوكالة الوطنية)
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