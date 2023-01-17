Advertisement

لبنان

حماية المستهلك تقوم بالكشف على معامل الأجبان والألبان في النبطية

Lebanon 24
17-01-2023 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1029551-638095517752892118.jpg
Doc-P-1029551-638095517752892118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقوم فرق المراقبين في مصلحة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك في محافظة النبطية بالكشف على معامل الأجبان والألبان في اقضية وبلدات المحافظة في عيترون وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون والقليعة وميفدون وشوكين وكفرمان والنبطية وأخذ عينات من مستحضر اللبنة البلدية وغيرها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لفحصها والتأكد من سلامتها بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز امن الدولة وشرطة البلديات.
Advertisement
وقد صدرت بعض نتائج فحوصات عينات سابقة اخذت سابقاً من معامل في المنطقة وكانت جميعها سليمة ومطابقة للمواصفات وقد صرح رئيس المصلحة الأستاذ محمد بيطار أن المهمة ستكتكمل في الايام القادمة لتشمل جميع المعامل والمؤسسات التجارية التي تصنّع وتبيع مستحضرات الالبان والاجبان حفاظاً على سلامة وصحة المواطن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-01-17
14:00 | 2023-01-17
13:49 | 2023-01-17
13:40 | 2023-01-17
12:54 | 2023-01-17
12:49 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website