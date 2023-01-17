حماية المستهلك تقوم بالكشف على معامل الأجبان والألبان في النبطية

تقوم فرق المراقبين في مصلحة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك في محافظة النبطية بالكشف على معامل الأجبان والألبان في اقضية وبلدات المحافظة في عيترون وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون والقليعة وميفدون وشوكين وكفرمان والنبطية وأخذ عينات من مستحضر اللبنة البلدية وغيرها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لفحصها والتأكد من سلامتها بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز امن الدولة وشرطة البلديات.

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وقد صدرت بعض نتائج فحوصات عينات سابقة اخذت سابقاً من معامل في المنطقة وكانت جميعها سليمة ومطابقة للمواصفات وقد صرح رئيس المصلحة الأستاذ محمد بيطار أن المهمة ستكتكمل في الايام القادمة لتشمل جميع المعامل والمؤسسات التجارية التي تصنّع وتبيع مستحضرات الالبان والاجبان حفاظاً على سلامة وصحة المواطن.