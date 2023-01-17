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لبنان

أرقامُ تكلفة الإنترنت في الدول العربية.. ماذا عن مرتبة لبنان؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 16:00
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رصد موقع "كابل" (Cable) متوسط أسعار الإنترنت بين دول العالم في عام 2022، وأوضحت البيانات أنّ اليمن يعد أغلى دولة عربية من حيث متوسط سعر استهلاك واحد غيغابايت من الإنترنت بواقع 16.58 دولاراً.
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وبحسب الموقع، تباينت أسعار الغيغابايت الواحد، ليكون سعره في الجزائر هو الأرخص في قائمة الدول العربية، حيث بلغ متوسط سعر الغيغابايت الواحد فيها 0.48 دولار.
 
وفي ما يلي قائمة تكلفة إنترنت الهاتف المحمول في الدول العربية خلال 2022:
 
1- الجزائر: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.48 دولاراً

2- ليبيا: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.61 دولاراً

3- الأردن:  سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.63 دولاراً

4- الصومال: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.63 دولاراً

5- العراق: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.68 دولاراً

6- المغرب: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.69 دولاراً

7- الكويت: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.71 دولاراً

8- السودان: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.75 دولاراً

9- مصر: سعر الغيغابايت الواحد بـ 0.93 دولاراً

10- البحرين: سعر الغيغابايت الواحد بـ 1.17 دولاراً

11- تونس: سعر الغيغابايت الواحد بـ 1.21 دولاراً

12- السعودية: سعر الغيغابايت الواحد بـ 1.52 دولاراً

13- فلسطين: سعر الغيغابايت الواحد بـ 2.05 دولارات

14- عُمان: سعر الغيغابايت الواحد بـ 2.92 دولاراً

15- لبنان: سعر الغيغابايت الواحد بـ 3.00 دولارات

16- الإمارات: سعر الغيغابايت الواحد بـ 4.29 دولاراً

17- قطر: سعر الغيغابايت الواحد بـ 6.87 دولاراً

18- سوريا: سعر الغيغابايت الواحد بـ 8.57 دولاراً

19- اليمن: سعر الغيغابايت الواحد بـ 16.58 دولاراً
 
(العربي الجديد)
 
 

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