نظّمت الأمانة العامة في "القوّات اللبنانية "خلوةً تحت شعار "تواصل وعمل مشترك" في المقرّ العام للحزب في معراب، بمشاركة منسّقي المناطق، رؤساء المصالح والأجهزة والمكاتب، وحضور الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف ابو جوده، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جوده، الأمين المساعد لشؤون الإنتشار عماد واكيم ومعاون الأمين العام لشؤون الإنتخابات جاد دميان.

ورحّب مكرزل في كلمته بالحضور ومن ثم عرض أهمية التنظيم الحزبي القواتي الذي ترجم في الفوز الذي حققته الإستحقاقات الإنتخابية الطالبية والنيابية، ما عكس التقدم الشعبي المتواصل للقوات.

كما شدّد على "أهمية التواصل في العمل الحزبي، وعلى ضرورة إشراك عمل كل الوحدات الحزبية مع بعضها البعض باعتبار أن الهدف واحد ويصب في مصلحة مشتركة".

وكانت الخلوة قد تضمنت محاور عديدة منها ما تناول وضعية الوحدات الحزبية وأهدافها ودورها، ومنها ما بحث في كيفية التخطيط لمشاريع العام 2023 والأعوام المقبلة، فضلاً عن تحديد آلية العمل المشتركة لتحقيق الهدف المنشود.

كما أعرب المشاركون عن "أهمية التواصل السياسي في خضم هذه الازمة، ناهيك عن وجوب تعزيز الدور الإعلامي لما له من أهمية على جميع الصعد".

واختتمت الخلوة بلقاء مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الذي أثنى على "أهمية التواصل بين الوحدات الحزبية لمواكبة العمل السياسي التصاعدي للقوات"، منوّهاً بـ"التنسيق والتعاون بين الوحدات كافة في سبيل إنجاح العمل الحزبي".