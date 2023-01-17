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لبنان

بند جديد على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا... ما هو؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 05:08
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إلحاقاً بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 18-1-2023، في السراي الكبير، أُضيف بند جديد على الجدول يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل إنشاءات إمتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
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