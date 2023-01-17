بند جديد على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا... ما هو؟

إلحاقاً بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 18-1-2023، في السراي الكبير، أُضيف بند جديد على الجدول يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل إنشاءات إمتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

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