الجيش نفّذ عمليات دهم في "النبي عثمان".. هذا ما عثر عليه

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 16 / 1 / 2023، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين ليلاً في بلدة النبي عثمان ــ البقاع، وأوقفت المواطنين (ع.س.) و (ق.س.) و (ح.س.) و (م.س) وهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية بتاريخ سابق، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف".وأضاف البيان: "سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".