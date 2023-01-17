لانتخاب رئيس للجمهورية... بري دعا الى جلسة جديدة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الحالي، وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.

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