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لبنان

لانتخاب رئيس للجمهورية... بري دعا الى جلسة جديدة

Lebanon 24
17-01-2023 | 05:20
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الحالي، وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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