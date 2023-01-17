لقاح كورونا الجديد BIVALENT... ما سيعلنه وزير الصحة غداً مهم!

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يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الدكتور فراس الأبيض، مؤتمراً صحافياً، عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد الاربعاء في مستشفى القديس جاورجيوس، قاعة الاجتماعات في الطابق الارضي- المدخل الرئيسي، للإعلان عن البدء باستعمال لقاح كورونا الجديد ثنائي التكافؤ Bivalent، الذي يحمي من فيروس كورونا ومتحوراته، ولعرض المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي، والتدابير المتبعة في هذه المرحلة. وذلك في حضور ممثل عن السفارة الفرنسية.