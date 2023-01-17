لقاء يجمع بين مدير مكتب الـCNN في بيروت وهذا الوزير.. ماذا دار بينهما؟

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب الـCNN في بيروت برانت سادلر.



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وجرى اللقاء في حضور رئيس قاعة المراسلين العرب والاجانب مروان شكري، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، كما تم البحث في شؤون اعلامية.