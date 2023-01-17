يدّعي أنّها طازجة... محضر ضبط بحقّ صاحب ملحمة يبيع لحوماً مبرّدة! (صورة)

جالت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بمؤازرة عناصر من مكتب جهاز امن الدولة في الزهراني في صيدا، وبلدة الغازية، حيث نظمت 3 محاضر ضبط: الاول في مدينة صيدا، بحقّ صاحب معمل للالبان والاجبان بسبب عرضه عينة لبنة غير مطابقة للشروط الصحية، والثاني بحقّ ملحمة في الغازية تبيع لحوماً مبردة على انها طازجة، والثالث بحقّ ملحمة ثانية في الغازية نتيجة مخالفتها القواعد العامة لسلامة الغذاء.

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