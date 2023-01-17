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لبنان

نعيم قاسم: الشعب الفلسطيني صاحب حق ولا بدَّ أن ينتصر ولو بعد حين

Lebanon 24
17-01-2023 | 06:49
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غرد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر  حسابه على "تويتر": "تُوفيت "أميني" في إيران قضاءً وقدراً فأقامت أميركا والغرب ومن معهم الدنيا بحجة حقوق الإنسان، وعملوا على إشعال الفوضى في الجمهورية الإسلامية لإسقاط النظام فيها!.وقَتَلَ الصهاينة المجرمون الفلسطيني "كحلة" عمداً بالصوت والصورة أمام العالم وكأنَّ شيئاً لم يكن!".
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اضاف:"أميركا ومن معها المنحازون إلى الصهاينة المعتدين والمحتلين والقتلة مكشوفون برعاية الظلم العالمي، ولن تجد أطروحاتهم الثقافية والسياسية قبولاً عند الشعوب المستضعفة".

وختم:" الشعب الفلسطيني المقاوم صاحب حق ولا بدَّ أن ينتصر ولو بعد حين، ومعه كل محور المقاومة".
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