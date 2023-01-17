قتيل في حادث سير قرب مستشفى

وقع حادث سير بين دراجة ناريّة يقودها السوري ق.ع، وفان لنقل الركاب قرب مستشفى دار الحكمة في محلة الجمالية في بعلبك، ما أدّى إلى وفاة سائق الدراجة متأثراً بإصابته.

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