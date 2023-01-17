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لبنان

قتيل في حادث سير قرب مستشفى

Lebanon 24
17-01-2023 | 07:00
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وقع حادث سير بين دراجة ناريّة يقودها السوري ق.ع، وفان لنقل الركاب قرب مستشفى دار الحكمة في محلة الجمالية في بعلبك، ما أدّى إلى وفاة سائق الدراجة متأثراً بإصابته.
 
 
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حادث سير

بعلبك

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