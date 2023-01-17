بالصور والفيديو... شاهدوا ماذا فعلت دبابات "ميركافا" إسرائيليّة على الحدود الجنوبيّة

ثلاث دبابات ميركافا قدمت من #مزارع_شبعا ناورت خارج السياج التقني لمدة ساعتين بين بلدة #العباسية و المزارع المحتلة قبل أن يتم نقلها بالقاطرات إلى #الجولان_المحتل pic.twitter.com/8aJSi2QotD