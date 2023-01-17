بالصور والفيديو... شاهدوا ماذا فعلت دبابات "ميركافا" إسرائيليّة على الحدود الجنوبيّة

ثلاث دبابات ميركافا قدمت من #مزارع_شبعا ناورت خارج السياج التقني لمدة ساعتين بين بلدة #العباسية و المزارع المحتلة قبل أن يتم نقلها بالقاطرات إلى #الجولان_المحتل pic.twitter.com/8aJSi2QotD
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) January 17, 2023
ثلاث دبابات ميركافا قدمت من #مزارع_شبعا ناورت خارج السياج التقني لمدة ساعتين بين بلدة #العباسية و المزارع المحتلة قبل أن يتم نقلها بالقاطرات إلى #الجولان_المحتل pic.twitter.com/8aJSi2QotD
جيش العدو الصهيوني يستعرض دباباته عند الحدود مع لبنان بين #العباسية و #مزارع_شبعا pic.twitter.com/FPTkGQqWsR
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) January 17, 2023
جيش العدو الصهيوني يستعرض دباباته عند الحدود مع لبنان بين #العباسية و #مزارع_شبعا pic.twitter.com/FPTkGQqWsR