Advertisement

لبنان

بشأن تعرفة غسيل الكلى... ماذا أعلنت نقابة المستشفيات؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1029613-638095621979868811.jpg
Doc-P-1029613-638095621979868811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:
 
عقدت نقابة المستشفيات جمعية عمومية برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات، جرى فيها البحث في تعرفة غسيل الكلي حيث اخذت علماً بموافقة كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية مشكورين على رفع هذه التعرفة من 1.500.000 ل.ل. الى 2.500.000 ل.ل. للمستشفى باستثناء اجور الاطباء، وبالتالي، فان المرضى الذين هم على عاتق هاتين الجهتين لن يتكلّفوا اية فروقات من حسابهم الخاص.
Advertisement
 
كما تأمل النقابة ان تحذو باقي الجهات الضامنة الرسمية هذا المنحى في القريب العاجل تجنباً لتحميل مرضاها اية فروقات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-01-17
14:00 | 2023-01-17
13:49 | 2023-01-17
13:40 | 2023-01-17
12:54 | 2023-01-17
12:49 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website