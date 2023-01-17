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لبنان
"القوات" نعت سونيا بيروتي: علامة فارقة في الاعلام اللبناني
Lebanon 24
17-01-2023
|
07:31
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نعت الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" في بيان "الإعلامية الكبيرة والكاتبة الصحافية سونيا بيروتي التي غيبها الموت بعد مسيرة استثنائية في عالم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب".
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أضاف البيان: "اشتهرت الراحلة بنضالها ضد أي شكل من أشكال العنف والتمييز ضد الفئات المهمشة ورفعت الصوت عاليا مطالبة بحصول المرأة اللبنانية على حقوقها كافة. بيروتي أيقونة من أيقونات الزمن الجميل وعلامة فارقة في الاعلام اللبناني".
تابع: "نالت بيروتي شهادة الدراسات العليا في العلوم والآداب الشرقية من جامعة القديس يوسف وعملت في عددٍ من وسائل الإعلام المحليّة، كما أصدرت عددًا من الكتب والروايات، لعلّ ابرزها رواية 24 سيّدة التي عكست حياة النساء اللبنانيات وكيف عشن حياتهن بين سعادة وحزن وألم وفراق وتشتت".
وختم: "تتقدم الدائرة الثقافية في القوات اللبنانية بأحر التعازي من عائلة الشاعرة والمناضلة الراحلة. فليكن ذكرك مؤبداً سونيا في صلواتنا وثقافتنا ومجتمعنا".
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