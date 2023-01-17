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لبنان

سامي الجميل: لرئيس يعيد للبنان دوره وصداقاته التاريخية

Lebanon 24
17-01-2023 | 08:11
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية وللدور الكويتي البناء الى جانب لبنان وشعبه.
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واكد الجميل وفق بيان، "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وحسن اختياره ، ليخرج لبنان من الفراغ في السلطة التنفيذية ويبدأ باستعادة سيادته وقراره الحر وعلاقاته مع اصداقائه التاريخيين ليعود  الى لعب دوره الخارجي".

وعلى هامش  الاجتماع استمع الشاهين من "حملة حماية اهراءات القمح في مرفأ بيروت" الى وجهة نظرهم في ما يتعلق بمستقبل الاهراءات.

 
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