بيان توضيحي من عز الدين... ماذا جاء فيه؟

صدر عن رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عز الدين البيان التوضيحي التالي:

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ورد خلال ادلاء رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين بتصريح اثر انعقاد الاجتماع الاسبوعي للجنة، خطأ في تحديد المبالغ المالية المخصصة للطلاب في لبنان ضمن برنامج صندوق الدعم للمدارس بموجب الاتفاق الموقع بين وزارة التربية اللبنانية ومنظمة اليونيسيف.والصحيح ان المبلغ المقرر عن الطالب اللبناني هو 18,75 دولار فقط مقابل 140 دولار عن الطالب السوري.