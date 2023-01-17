خبر عن تسديد رسوم "الميكانيك"... إليكم ما أعلنته هيئة إدارة السير

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات) للمواطنين أنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة على:١- سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية٢- سيارات السياحة العمومية (تاكسي)٣- أما السيارات السياحية المعدة للتأجير، فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغلة:- براءة ذمة من المالية- براءة ذمة من الضمان- إفادة من وزارة السياحة- التأمين الإلزامي