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لبنان

خبر عن تسديد رسوم "الميكانيك"... إليكم ما أعلنته هيئة إدارة السير

Lebanon 24
17-01-2023 | 08:49
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات) للمواطنين أنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة على:
١- سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية
٢- سيارات السياحة العمومية (تاكسي)
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٣- أما السيارات السياحية المعدة للتأجير، فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغلة:
- براءة ذمة من المالية
- براءة ذمة من الضمان
- إفادة من وزارة السياحة
- التأمين الإلزامي
وذلك إعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط.

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